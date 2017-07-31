طرابلس تدير ظهرها لجرود عرسال !

ردّت مصادر سياسية عبر صحيفة “الأخبار” أسباب الصمت المطبق في طرابلس إزاء معركة جرود عرسال إلى “غياب عنصر التحريض السياسي والشعبي في المدينة، المرتبط بأجندات داخلية وخارجية، وتراجع التأييد لوجود النازحين السوريين في لبنان على خلفية الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يسبّبها وجودهم، والتهاء معظم المواطنين بتأمين قوت يومهم، بعد تجاربهم السابقة التي أثبتت لهم أن أي تحرّك سيقومون به لن يقدم أو يؤخر”.

ولفتت مصادر أمنية الى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية “اتخذ تتدابير أمنية مشددة في طرابلس، منذ اليوم الأول لبدء المعركة، وأبلغت من يعنيهم الأمر مباشرة أو بشكل غير مباشر، أن أي تحرّك لضرب الاستقرار في طرابلس غير مسموح به على الإطلاق، وسيضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى عودة دورة العنف والفلتان مجدداً إليها”.

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