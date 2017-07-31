قائد الجيش للعسكريين: شكلتم الخطوط الحمر

توجه قائد الجيش العماد جوزيف عون للعسكريين في أمر اليوم بمناسبة عيد الجيش، قائلا: “يحضر عيد الجيش هذا العام، وعيون اللبنانيين شاخصة إلى شجاعتكم وبسالتكم في الميدان، تقدّمون التضحيات الجسام دفاعاً عن أرضكم وشعبكم وعلم بلادكم، ويحضرنا في هذا العيد أيضاً، عسكريون أبطال استشهدوا، وآخرون أصيبوا أو اختطفوا على يد التنظيمات الإرهابية”.

وأكد ان “الإرهاب هو نفسه سواء أتى من الحدود الجنوبية أو منالحدود الشرقيةأمر اليوم حيث أحكمتم خلال السنوات السابقة الحصار على الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم إلى الحد الأقصى واليوم تواصلون استهدافهم بقوّة خلال الأحداث الجارية لإحباط أيّ محاولة من قبلهم للنفاذ باتجاه البلدات والقرى الآمنة أو باتجاهمخيمات النازحين، بهدف جعل سكانها الأبرياء دروعاً بشرية لهم”. وأضاف “إن ما قمتم به ولا تزالون من عمليات وقائية متوالية في إطار الأمن الاستباقي، هو مدعاة فخر واعتزاز لجيشكم ولكل واحد منكم وهو محط ثقة الشعب وقيادته السياسية التي ما انفكّت تؤكد في كل مناسبة تقديرها لجهودكم وتضحياتكم، والتزامكم المبادئ والقيم الإنسانية العليا. ولأنّكم كذلك، فقد شكلتم الخطوط الحمر، التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها لأنه تجاوز لمصالح الدولة ومؤسساتها، وتجاوز لسلامة المواطنين، وحقهم المقدس في العيش الآمن الحر الكريم”.

كما توجه إلى العسكرييين بالقول: “أنتم من يضع الخطوط الحمر أمام كل من يحاول زعزعة الأمن والنظام وضرب المؤسسات، والعبث بالحياة الديموقراطية روحاً وممارسة، وكما حميتم الاستقرار الوطني طوال مدة فراغ موقعرئاسة الجمهوريةوصولاً إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد أنتم مدعوون اليوم إلى المواكبة الأمنية اللازمة للاستحقاق النيابي المقبل بعيداً من أي تدخل خارج المهمة الموكلة إليكم، بما يضمن إجراءه في مناخ من الأمان والحرية والديمقراطية”.

وأضاف “إن في مواظبتكم على مواجهة الإرهاب وملاحقة العابثين بالأمن، في موازاة جهوزيتكم الكاملة لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي بالاستناد إلى قدراتكم وإلى حقّ مواطنيكم في مقاومته وردّ اعتداءاته، وتعاونكم البنّاء مع القوات الدولية الصديقة تنفيذاً للقرار 1701 ما يؤدّي إلى حماية الدولة ومؤسساتها وتحصينها من أي خطر داخلي أو خارجي وما يسهم أيضاً في تهيئة الأرضية المتينة لورشة النهوض الاقتصادي والاجتماعي والإصلاحي، الأمر الذي يكسب جهودكم أبعاداً وطنية متعددة، ويحتّم عليكم تحمّل مسؤوليات إضافية”.

وقال:”في عيدكم تملأ صورتكم الناصعة ضمير الوطن، وتشعّ محبة جيشكم في عيون مواطنيه. كونوا على عهدكم، رمزاً للشرف والتضحية والوفاء والأمل الذي لا يخيب”.

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