الجيش التركي يدخل منطقة عين العرب شمالي سوريا

31 يوليو, 2017 - 9:52 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
الجيش التركي يدخل منطقة عين العرب شمالي سوريا

أفادت وكالة “ANHA” الكردية بأن قوات من الجيش التركي دخلت منطقة مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، مساء يوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الجيش التركي دخل المنطقة من نقطتين واقعتين غربي عين العرب، وهما قريتا سفتك وبوباني، وسط حشد للقوات التركية على الحدود مع سوريا.

ونصبت القوات التركية مدفعيتها في قرية تلجبرين الواقعة بين مدينة أعزاز وبلدة مارع، وقامت بقصف بلدة منغ وقريتي العلقمية وعين دقنة بمناطق الشهباء بقذائف مدفعية وقذائف الهاون، بحسب الوكالة.

كما استهدفت القوات التركية بقذائف الهاون قرى شيخ عيسى وسموقة وتل مضيق في مناطق الشهباء ومرعناز في مقاطعة عفرين.

المصدر: رصد الحدث نيوز
31 يوليو, 2017

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