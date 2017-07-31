تركيا تأمر داعية أحرار الشام للإفتاء بهذا الأمر

أفتى الداعية الجهادي والمقرب من حركة “أحرار الشام” المدعومة تركيا، عبد الرزاق المهدي، بحرمانية تهريب المدنيين إلى تركيا، بطرق غير آمنة ومضمونة.

وقال المهدي في قناته الرسمية عبر “تلغرام” التي يرصدها الحدث نيوز: “نستيقظ كل يوم على خبر جديد أن الجندرمة التركية قتلت وجرحت وعذبت، إضافةً إلى حوادث اختطاف النساء والفتيات”، لذلك فإن “هروب الناس وتهريبهم إلى تركيا بطريقة غير آمنة ومضمونة حرام حرام”.

وأضاف “اتقوا الله أيها الفارون أتستبدلون أرض الشام المباركة بأرض تركيا أو ببلاد أوروبا، بلاد الفساد والفسق، واتقوا الله أيها المهربون أيضًا يامن تتاجرون بأرواح الناس وأعراضهم مقابل دولارات تحصلون عليها”.

يذكر أن تركيا حذّرت أواخر 2016 الماضي السوريين من دخول أراضيها، واجتياز الحدود بطرق “غير شرعية”، مؤكدةً أنها ستستخدم القوة ضدهم في حال تجاهلوا التحذير.

على مايبدو أن تركيا لا توفر جهداً ولا طريقة لردع السوريين عن الدخول إلى أراضيها ويرى مراقبون أن افتاء الداعية الجهادي السابق أتاه أمراً من تركيا وماعليه إلا التنفيذ.

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