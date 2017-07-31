غداً.. تجنبوا هذه الطرقات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “يصادف يوم الثلاثاء في 1/8/2017 عيد الجيش اللبناني ويقام بهذه المناسبة احتفال في ثكنة شكري غانم – الفياضية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير الاتية:

“منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد في الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 5.00 صباحا من التاريخ المذكور ولغاية إنتهاء الاحتفال.

منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ 31/07/2017 وحتى الإنتهاء، على الطرقات الاتية:

– جانبا الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهورـ مفرق كاليري متى.

– جانبا الطريق الممتدة من مفرق الجمهور ـ كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا – ساحة بعبدا – تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) – مفرق بعبدا – جسر الصفير.

– جانبا الطريق الممتدة من ساحة بعبدا – جادة المعهد الانطوني – المعهد الانطوني- ساحة الحدث الكفاءات.

منع مرور السيارات اعتبارا من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1/08/2017 وحتى الإنتهاء، للسير المتجه نزولا في اتجاه الصياد في محلة الجمهور وتحويله إلى:

جسر الجمهور، المدرسة الانجيلية، نحو ساحة بعبدا ، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات وكاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة) ومفرق بعبدا.

للسير المتجه صعودا من اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله في اتجاه مفرق بعبدا ، الصنوبرة،ـ ساحة بعبدا،ـ كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

للسير المتجه صعوداً من الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله في اتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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