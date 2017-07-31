بالفيديو: بوظة بكداش تنتقل إلى إدلب عند النصرة بعد إغلاقها بدمشق؟!

نشرت محطة أورينت السورية المعارضة فيديو قالت إنه افتتاح فرع لبوظة بكداش الشهيرة في دمشق فرعاً في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن تلفزيون أورينت استغل إغلاق محل بوظة بكداش في دمشق من قبل الحكومة السورية قبل عدة أيام بحجة مخالفة المواصفات، لتقول المحطة المعارضة إنه نقل محله إلى إدلب بعد إغلاقه في دمشق.

وأتت التعليقات على الفيديو لتكشف الحقيقة حيث قال النشطاء إن المحل موجود في إدلب قبل أن يغلق في دمشق بفترة طويلة وأن الذي افتتحه في إدلب شخص كان يعمل لدى المحل الأساسي في دمشق.

يذكر أن محل بوظة بكداش في الحميدية بدمشق عاد للعمل بعد أيام على إغلاقه.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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