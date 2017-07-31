“موارنة من أجل لبنان”: محاربة الإرهاب مسألة جماعية

أثنى “تجمع موارنة من أجل لبنان” على بيان الرابطة المارونية من معركة تحرير السلسلة الشرقية، وفك أسر عرسال والمناطق المجاورة.

واعتبر التجمع في بيان أصدره إثر اجتماعه في مكتب المحامي بول يوسف كنعان، أن “محاربة الإرهاب وتحرير الأرض مسألة جماعية، وتزداد حاجة وقدسية في ضوء الاثمان التي دفعها لبنان على مدى سنوات، إن على مستوى الدولة والمؤسسات، او جراء سقوط الشهداء من عسكر ومدنيين، وقد دفع اهل عرسال المسالمين ضريبة كل ذلك ايضا من أرزاقهم وخيرة ابنائهم”.

ورفض “في هذا السياق، اي تهجم على المؤسسات المارونية، داعيا كل من له رأي مختلف الى التعبير عنه وفق الاصول، لا سيما ان كل صوت له قيمته في النقاش الديموقراطي المسؤول التي تعتمده هذه المؤسسات، والرابطة المارونية من بينها، وهي المعروفة دوما برؤيتها الوطنية المنطلقة من الحفاظ على الهوية والوجود، وحرية لبنان واستقراره وسلامة اراضيه”.

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