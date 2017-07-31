اشتباكات بين المسلحين بمخيمات جرود عرسال والسبب ؟!

ذكرت قناة “الميادين” عن وقوع إشتباكات في ما بين المسلحين في مخيمات النازحين في جرود عرسال بسبب خلافات حول جثث قتلى “جبهة النصرة”، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين المسلحين أدت إلى سقوط قتيلين”.

وأوضحت أن “المرحلة الثانية من الاتفاق اليوم تشمل جرحى النصرة الذين أصيبوا في معارك جرود عرسال ومن المفترض أن يتم نقل أسرى “حزب الله” الثلاثة الذين أُسروا في جرود عرسال إلى وادي حميد، أما أسرى الحزب في ريف حلب سيُنقلون إلى قلعة المضيق في سوريا حيث سيتسلمهم حزب الله”.

وكان الإعلام الحربي المركزي أعلن عن “بدء وصول الحافلات التي ستنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم من فليطة إلى جرود عرسال في إطار المرحلة الثانية من الإتفاق بين حزب الله وجبهة النصرة برعاية الأمن العام اللبناني”.

وانتهت أمس تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين حزب الله وجبهة النصرة، حيث تبادلا تسليم الجثامين، فيما أعلنَ الحزب أنّ تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الإتفاق تبدأ صباح اليوم بخروج مسلّحي النصرة وعائلاتهم الذين يقدَّر عددهم بنحو 9 آلاف شخص مقابل الإفراج عن أسرى حزب الله لديها.

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