الحربي السوري يقضي على العشرات من داعش

أفاد مصدر عسكري سوري عن استهداف سلاح الجو تجمعات وتحركات ارهابيي داعش في الرابية بريف الرقة الجنوبي.

بالتزامن مع ذلك شن الطيران السوري عدة غارات على مواقع داعش في محيط حميمة والسخنة ومشيرفة قبلية بريف حمص الشرقي ووادي الثردة ومحيط المقابر والعرضي والرشدية والحميدية بدير الزور وتكيلة شمالية وتكيلة جنوبية وصلبا وجروح وقليب الثور وجنى العلباوي ووادي العزيب بريف حماة ما أدى لمقتل العشرات منهم وتدمير مقرات لهم وعشرات العرباات القتالية.

في سياق متصل استهدف طيران التحالف الأميركي مدينتي الميادين والبوكمال بدير الزور بغارات جوية أدت إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير عدد كبير من المنازل .

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