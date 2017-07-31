إنارة طريق عام مشحا في عكار

نفذت بلدية مشحا – عكار بالشراكة مع “منظمة انيرا” مشروع إنارة الطريق العام، وذلك بتركيب أعمدة إنارة تم وصلها على مولدات خاصة لتعويض النقص الشديد الحاصل في التقنين للتيار الكهربائي الرسمي.

والمشروع، الذي شارك فيه 15 شابا، تم تلبية لمطالب الاهالي لضرورات متعددة ولا سيما في الاعياد والمناسبات والشعور بالامن والامان حيث يتم احياء الليالي من قبل الاهالي بأنشطة مختلفة.

وشكر رئيس بلدية مشحا خالد عبد القادر الزعبي منظمة انيرا على تعاونها الدائم وفي اكثر من مشروع ونشاط والشباب المشحاوي على تعاونه ومبادراته وافكاره النيرة وشجع على مثل هذة المبادرات الايجابية التي من شأنها ان تجعل مشحا في مقدمة البلدات الراقية والمتقدمة.

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