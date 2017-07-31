الحجيري: “شكراً حزب الله”

شدد النائب السابق مسعود الحجيري على أن بلدة عرسال تحقق حلمها بفضل حزب الله ، مذكراً بقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن “عرسال غير مستهدفة وأنه سيتم تسليم المواقع في جرود عرسال إلى الجيش اللبناني الذي سيسلمها بدوره بعد تطهيرها من الإلغام إلى أهلها…”.

وتابع الحجيري: “أن أبناء بلدة عرسال هم في صفوف المقاومة اللبنانية منذ بدايتها وأن أول شهداء المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي هم من عرسال وفي التبادل الأخير للشهداء مع العدو كان ضمن الشهداء اثنان من البلدة”.

وأضاف الحجيري: “الآن عندما أتى من يحرر أرض عرسال ويساعد أبناءها هذا الأمر بمثابة حلم…”.

وختم الحجيري كلامه: “إن رفع العلم اللبناني بجرود عرسال لا يقدر بأي ثمن وان من رفعه هو حزب الله لذلك تحياتنا إلى علم حزب الله وتحياتنا إلى علم لبنان….”.

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