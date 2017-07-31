عثر عليه جثة داخل سيارته في خراج بلدة عيدمون عكار

عثروا القوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني عثروا بعد عمليات بحث وتحر باشروها صباحا، على (ن. جبر) من بلدة شدرة/عكار (مواليد 1940) جثة هامدة داخل سيارته الكيا التي تحمل الرقم 531838 B. التي وجدت مركونة إلى جانب طريق فرعية في خراج بلدة عيدمون.

تيذكر أن عائلة جبر كانت ابلغت الجهات الأمنية أنه كان قد غادر منزله صباح يوم أمس ولم يعد.

وقد حضرت عناصر الأدلة الجنائية وقوى الأمن الداخلي وبوشرت عملية رفع البصمات بانتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتبيان سبب الوفاة.

وبوشرت التحقيقات في هذا الإطار.

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