ريابكوف: التعاون مع واشنطن بشأن سوريا يشهد تحسنا رغم الاختلافات

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن التعاون الروسي – الأمريكي فيما يخص الملف السوري، شهد تحسنا في الفترة الأخيرة.

وفي حوار مع قناة “ABC”، قال ريابكوف: “في الواقع نحن نعمل في الفترة الأخيرة بشكل أكثر إيجابية حول سوريا”، معربا عن أمله في ألا ينحصر التعاون الإيجابي في الملف السوري فقط.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول منطقة خفض التوتر في جنوب غرب سوريا يشكل مثالا واضحا، وأن كل شيء ممكن”.

وتابع: “أعتقد أننا (روسيا والولايات المتحدة) شركاء في منصات، مثل محادثات أستانا، وجنيف. نحن نعمل في المسائل الإنسانية، وبغض النظر عن الاختلافات، تمكنا من تحقيق تقدم كبير في التخلص من برنامج السلاح الكيميائي السوري”.

وأضاف ريابكوف: “نحن ما زلنا نأمل في أن (سوريا) يمكن أن تعود إلى بلد مستقر، ودولة مستقلة ذات سيادة، وتلتحق مجددا بالمنظومة العالمية”.

وجدد المسؤول الروسي تأكيد موقف موسكو الذي يرى أن السوريين هم من يقررون مصير بلادهم، أما الباقون بمن فيهم “نحن والولايات المتحدة الأمريكية يجب علينا أن نساعدهم”، مضيفا أن هذه الرؤية تمثل عنصرا أساسيا في السياسة الروسية تجاه الأزمة السورية، داعيا الولايات المتحدة إلى انتهاج السياسة نفسها.

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