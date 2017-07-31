أين وصل الجيش السوري في عملياته العسكرية بريف الرقة؟

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ووصل الى “نهر الفرات” من الجهة الجنوبية محكماً سيطرته على عدة تلال ومرتفعات حاكمة و قرى “غانم علي” و”الجبيلة” و”الرابية” ويوقع قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش.

وبوصول الجيش السوري الى “نهر الفرات” من الجهة الجنوبية جنوب شرق الرقة، أصبح يحاصر باقي عناصر تنظيم داعش في “زور شمر” و “الصبخة” و”شريدة” و “الجبلي” و”ارحبي” و”رجم هارون” و”تل المرود”.

كما سيطر الجيش على عدد من النقاط الحاكمة جنوب شرق بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي باتجاه مواقع ونقاط تنظيم داعش في “وداي حصية” ويوقع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

في سياق متصل أفاد مصدر عسكري عن استهداف سلاح الجو في الجيش السوري تجمعات وتحركات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي، في الرابية بريف الرقة الجنوبي ومحيط حميمة – السخنة – مشيرفة قبلية بريف حمص الشرقي ووادي الثردة – محيط المقابر – العرضي – الرشدية- الحميدية بدير الزور ودكيلة شمالية – دكيلة جنوبية – صلبا وجروح – قليب الثور – جنى العلباوي – وادي العذيب بريف حماة، ما أدى إلى القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير عدد من المقرات والتحصينات وعشرات العربات القتالية والمزودة برشاشات.

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