بالفيديو: الجيش السوري يحاصر المسلحين في محور أثريا

ينشط سلاحا الطيران والمدفعية بشكل كبير لاستنزاف مسلحي “داعش” في المنطقة الحساسة القريبة من ريف السلمية الشرقي تحديداً على طريق أثريا- الرقة، حيث تستهدف الضربات النارية المكثّفة محور مزارع كوجان وتلة المحروقة، بالتزامن مع تقدم وحدات من الجيش السوري والقوات المساندة إلى المحور المقابل بغية الالتفاف والسيطرة عليها.

وقال مصدر ميداني، إن الجيش السوري وصل إلى مشارف قرية “لدكلية” الشمالية والتي تقع شرق بلدة الصبورة بعد أن سيطر على عدد من النقاط الحاكمة، وهو يعمل حالياً على تطويق تنظيم “داعش” في المنطقة الصحراوية، منطلقاً من محورين الأول من تدمر نحو “السخنة” والمحور الآخر من طريق أثريا الرصافة باتجاه الشرق الذي يؤدي لقطع إمدادات “داعش” في السخنة من الجهة الشمالية لتصبح البلدة بين فكي كماشة.

وأضاف المصدر: أن العمل جاري للسيطرة على التلال والهضاب الجرداء ذات التضاريس المعقدة والتي تحيط بالبلدة، ويبقى الهدف الأهم السيطرة النارية على طريق الإمداد الوحيد لـ “داعش” وهو السخنة — الشيخ هلال ومنها إلى عقيربات، وبذلك يحقق الجيش السوري عملية تقطيع أوصال التنظيم وحصره في جيوب صغيرة يسهل التعامل معها والقضاء عليها.

ويذكر أن وحدات من الجيش السوري أحبطت، أمس، تسلل عدد كبير من مسلحي “داعش” على مفرق الزكية شرق أثريا كانت تحاول قطع طريق أثريا الرصافة.

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