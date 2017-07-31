هجوم إرهابي يستهدف السفارة العراقية في كابل

أكدت وزارة الخارجية العراقية انتهاء الهجوم على السفارة في العاصمة الافغانية كابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال في بيان إن “الهجوم الارهابي الذي استهدف سفارة جمهورية العراق في كابول انتهى”.

وأكد جمال “اجلاء الموظفين اللذين قاوما داخلها”، مشيرا الى أنهما “في صحة جيدة”.

وكانت وكالة الانباء الافغانية الرسمية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول، مشيرة الى مقتل جميع المهاجمين في المعركة التي استمرت اربع ساعات.

ومن جانبها ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أنّ “المهاجمين الثلاثة الذين اشتبكوا مع قوات الأمن بعد الانفجار لقوا مصرعهم بالرصاص بعد معركة استمرت أربع ساعات تقريبا”.

وأوضحت الوزارة أن “شرطيا واحدا فقط أصيب بجروح في الهجوم وتم إجلاء موظفي السفارة بسلام من قبل أفراد الأمن، في حين ذكر مستشفى الطوارئ أنه استقبل شخصين أصيبا في الهجوم.

وقد أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم على السفارة العراقية في كابول.

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