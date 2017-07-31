بالفيديو.. الباصات تدخل عرسال قادمة من الجرود لاول نقطة للجيش

31 يوليو, 2017 - 6:38 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالفيديو.. الباصات تدخل عرسال قادمة من الجرود لاول نقطة للجيش

المصدر: الحدث نيوز - رصد
31 يوليو, 2017
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