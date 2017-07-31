توقيف 3 شبان في حارة صيدا

توافرت معلومات لدى مفرزة صيدا القضائية بإمرة المقدم الركن احمد حمدان حول قيام ثلاثة شبان بترويج المخدرات في منطقة حارة صيدا، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بإمرة الرائد هيثم سويد تم توجيه دوريتين من المفرزة والمكتب المذكورين الى المنطقة.

وبعد عملية رصد وتعقب تم توقيف كل من اللبنانيين: (علي ز.) من مواليد 1999، (محمد خ.) من مواليد 1996، (محمد ز.) من مواليد 1994.

وقد ضبط بحوزة الموقوفين الثلاثة كمية من المخدرات عبارة عن 4 اكياس من الهيرويين، بحسب مراسل “الجديد”.

ويتم التحقيق مع الموقوفين في مفرزة صيدا القضائية باشراف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

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