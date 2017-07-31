اعلى جهة قضائية مصرية تؤيد براءة الظواهري

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار طه قاسم، قرارا يؤيد الحكم ببراءة محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم “القاعدة”، في إطار قضية معروفة إعلاميا بـ”خلية الظواهري”.

وأوضح نص القرار أن المحكمة رفضت قبول طعن من قبل النيابة العامة على براءة 16 متهما، من بينهم محمد الظواهري.

كما قررت محكمة النقض، وفي إطار القضية ذاتها، تخفيف أحكام الإعدام بحق 10 متهمين واستبدالها بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي، أيمن الظواهري.

وأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما بإعدام 10 أشخاص شنقا، والسجن المؤبد بحق 32، والسجن المشدد لمدة 15 عاما على 18 آخرين، وبراءة 16 متهما من بينهم محمد الظواهري.

وطعن المحكوم عليهم على هذا القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى مؤسسة قضائية مدنية في مصر، كما طعنت النيابة العامة على براءة المتهمين الـ16.

وسبق إخلاء سبيل محمد ربيع الظواهري بتدابير احترازية، بينها العرض على القضاء كل 45 يوما.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليه و57 مشتبها بهم آخرين بعد عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”، وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي على غرار تنظيم “القاعدة”، والتخطيط لتدمير منشآت عامة، وعلى رأسها السد العالي، والهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.