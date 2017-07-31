مصدر عسكري يمني: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات قوات هادي بكرش بمحافظة لحج جنوبي اليمن

31 يوليو, 2017 - 6:41 مساءً
31 يوليو, 2017
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