أمريكا تعاقب… وروسيا تتمدد في المنطقة والعالم

اعتبر الكاتب جورج سمعان، في مقالة له في صحيفة “الحياة”، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تعقد العلاقات بين البلدين. مشيرا إلى أنها لن تثن الرئيس فلاديمير بوتين عن مواصلة استراتيجيته، حتى وإن حذر مستشاره أليكسي كودرين من أنها قد تشكل عبئا لعقود، وتحد من النمو الاقتصادي لبلاده وتحول دون استعادتها مكانتها قوة اقتصادية رائدة.

ولفت الكاتب سمعان إلى أن الدليل على ذلك يتمثل في أن العقوبات السابقة التي أقرها الغرب عموما على موسكو بعد أزمة أوكرانيا و”استعادتها” شبه جزيرة القرم لم تدفعها إلى تليين موقفها، بقدر ما أثارت مخاوف دول البلطيق وبولندا وغيرها من دول “المعسكر الشرقي” السابق. بل شكلت حافزا لها على مزيد من الوصول في أماكن أخرى، خصوصا في المنطقة العربية عموما.

وأكد سمعان أن هذه السياسة لاستعادة روسيا مكانتها على غرار ما كانت عليه أيام الاتحاد السوفياتي، إلا أنها تبقى بعيدة عن إعادة بعث الحرب الباردة. موضحا أن ميزان القوى بين الدولتين الكبريين راجح عسكريا واقتصاديا لمصلحة الولايات المتحدة ولا يتيح لغريمتها تصحيحه بسهولة. فضلا عن أن ثمة قوى صاعدة في العالم. أولها الصين التي لن تكرر تجربة الوقوف على الحياد في “الصراع” بين أمريكا وروسيا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

