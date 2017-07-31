مشروع قانون اسرائيلي لإغلاق “الجزيرة”

علن وزير الاتصالات في كيان الاحتلال الإسرائيلي أيوب قرا عن بدء خطوات عملية لتحويل طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق قناة “الجزيرة” إلى قانون، رابطا الحركة الإسرائيلية بموقف الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر.

وبحسب “روسيا اليوم”، فقد قال قرا في تصريحات صحفية إنه “يجري مشاورات مهنية” في قسم الشؤون القانونية بوزارته ومع البث التلفزيوني عبر الكابل والأقمار الصناعية، لوضع مشروع قانون سيؤدي لإغلاق استوديو القناة القطرية في فلسطين المحتلة.

وكانت دعوة نتنياهو جاءت ردا على تغطية “الجزيرة” للعملية ضد ضابطين إسرائيليين في البلدية القديمة بالقدس المحتلة في 14 يوليو/تموز الجاري. لكن قرا أشار إلى “سياق شرق أوسطي أوسع” لهذه الحركة، وتحديدا إلى دعوة السعودية ودول المقاطعة الأخرى إلى إغلاق قناة “الجزيرة” نهائيا، في إطار الضغوط على قطر.

وادعى الوزير الإسرائيلي: “نحن نعتبر أنفسنا مع المعتدلين في العالم العربي الذين يحاربون الإرهاب والتطرف الإرهابي. هناك في إسرائيل لا يوجد مكان لقناة تدعم الإرهاب. نحن سنحذو حذو السعودية ومصر والأردن والبحرين والدول الأخرى التي طردت هذه القناة المحرضة من أراضيها”، على حد تعبيره.

وشدد قائلا: “علينا بذل الجهود والتعاون في الحرب على القناة التي تروّج للإرهاب”، حسب تعبيره.

بدوره قال دافيد بيتان، زعيم الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي إنه أيضا يعمل على صياغة مشروع قانون حول إغلاق مكاتب “الجزيرة” في البلاد، لكن متحدثا باسمه قال لاحقا إنه سيعلّق عمله هذا إذا طرح قرا مشروعا خاصا به أمام البرلمان.

بدورها عبرت جمعية الصحافة الأجنبية في فلسطين المحتلة عن قلقها البالغ من مشروع القانون الجديد، باعتبار أن إغلاق وسيلة إعلام قد يصبح سابقة خطيرة.

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