جبهة العمل: ما حققته المقاومة في جرود عرسال انتصار للبنان

اعتبرت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها، أن “ما حققته المقاومة والجيش اللبناني الباسل في الآونة الأخيرة من تحرير لجرود عرسال ودحر للمسلحين إضافة إلى التسوية التي قضت بإجلاء المسلحين الإرهابيين وعائلاتهم إلى منطقة إدلب وإطلاق سراح أسرى المقاومة هو إنجاز وطني كبير وهام على صعيد الوطن كله”.

وأكدت الجبهة أن “الجيش اللبناني والمقاومة الاسلامية ووعي الجماهير الملتزمة بخط الوحدة والمقاومة أسقط هذا المشروع وبلور صورة واضحة لحقيقة الأمور ومجريات الأحداث بعدما حاول البعض في الداخل إظهار صورة معاكسة ومغايرة لأرض الواقع والميدان”.

ولفتت إلى أن “المشككين والمحرضين لن يستطيعوا التأثير وتغيير صورة الواقع ولن يستطيعوا ضرب الثلاثية الذهبية الجيش والمقاومة والشعب وسيبقى محور المقاومة ومشروع الوحدة والمواجهة والتصدي للعدو الصهيوني الغاصب والعدو الارهابي التكفيري الحاقد الترس المنيع والسيف البتار لكل المتعدين والمتآمرين”.

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