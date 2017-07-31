الصين لترامب: لسنا نحن من خلق أزمة كوريا الشمالية النووية

في ردها على انتقادات الرئيس الأمريكي بشأن كوريا الشمالية، شددت الصين على أنها ليست الطرف الذي سبب أزمة بيونغ يانغ النووية، مؤكدة أن تسوية المسألة تتطلب جهود جميع الأطراف المعنية.

وأضافت الخارجية الصينية في بيان، صدر اليوم الاثنين: “يجب أن يكون لدى جميع الأطراف مفهوم صحيح لهذا الأمر”، مشيرة إلى أن جهود الصين الرامية إلى إيجاد حل في شبه الجزيرة الكورية نالت اعترافا واسعا من قبل المجتمع الدولي.

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وأضافت الخارجية الصينية أن جوهر التجارة الصينية الأمريكية هو منفعة متبادلة على أساس “صفقة لا خاسر فيها”، وذكرت أن “تطورا سليما لعلاقات العمل والعلاقات التجارية بين البلدين أمر يستفيد منه كلا الطرفين”.

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