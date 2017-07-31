بالخريطة.. قرى في ريف الرقة “عيونها خضراء”

سيطر الجيش السوي بالتعاون مع القوات الرديفة على قرى “أرحبي – الشريدة – قبلي – السبخة – جديدة – غانم علي – وادي الخرار – السبيعات” بريف الرقة الشرقي.

وبذلك يكون الجيش سيطر على جزء كبير من طريق الرقة دير الزور وبات على مسافة تقل عن 4 كم من مدينة معدان الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والرقة والتي تعد آخر معاقل داعش الكبرى في كامل محافظة الرقة.

وطوقت وحدات الجيش مجموعات داعش المتواجدة في قرية زور شمر وأشرفت بالنيران من وادي الخرار على قريتي أبو حماد وسليم الحماد.

كما أشرفت وحدات الجيش بالنيران من قرية قبلي على قرية حويجة.

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