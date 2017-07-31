جبهة النصرة تنشر صورة 3 أسرى لحزب الله!

نشرت وكالة “إباء” التابعة لهيئة تحرير الشام، صورة توثق أسر الهيئة لثلاثة عناصر جدد من حزب الله، قبل أيام.

وأظهرت الصور، العناصر الثلاثة الذين قالت الهيئة، إنها أسرتهم بعد الاتفاق مع حزب الله، عقب خرق الأخير لوقف إطلاق النار.

وأُسر العناصر الثلاثة بعدما ضلّوا طريقهم في جرود عرسال، ووصلوا إلى مناطق هيئة تحرير الشام.

من جهة اخرى قال القيادي في هيئة تحريرالشام بالقلمون الغربي عبد المهيمن الدمشقي للوكالة “لم يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق خروج المجاهدين من المنطقة إلى محافظة إدلب بعد”.

مشيراً إلى أن سبب التأخر هو “وجود مماطلة وتلاعب في تنفيذ البنود المتفق عليها مع “حزب الله” ويحاول الحزب الاستعجال في إدخال الحافلات ومحاولة تطبيق بنودٍ لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين”.

وذكر القيادي أن “طريق خروج المقاتلين واللاجئين المتفق عليه بين الهيئة وحزب الله يمر بفليطة وقارة إلى حمص وصولًا إلى منطقة السعن”.

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