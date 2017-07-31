اطلقوا هذه الاسماء على اطفالكم فأنها تجلب لهم الحظ!

هل تتمنى أن يكون طفلك محظوظاً في الحياة؟ لا تتردّد إذاً في إطلاق هذه الأسماء على إبنك أو إبنتك، لأنها تعتبر جالبة للحظّ والتفاؤل:

أسماء أولاد:

1- أنغوس (Angus): هذا الإسم سكوتلندي الأصل ويعني القوة العظمة.

2- كيانو (Keanu): هذا الإسم الأجنبي المميز جالب للحظّ في شكل كبير ويعني الجبل العالي.

3- رينالدو (Rinaldo): هذا الإسم إيطالي الأصل ويعني الحكمة والقوة.

4- إدريك (Edric): إسم إنكليزي الأصل ويعني الحظّ الجيد.

5- ليام (Liam): أصل هذا الإسم إيرلاندي ويعني القوي والحامي.

أسماء بنات:

1- جيانا (Jayana): يعتبر هذا الإسم من أصل عربي ويعني القوية.

2- شيريل (Sheryl): هذا الإسم من أصل أوروبي ويعني العزيزة على القلب.

3- كيرا (Keira): هذا الإسم يعني المرأة التي تتمتع بشعر أسود ومنسدل.

4- ميلا (Mila): هذا الإسم من أصل روسي ويعني المحبوبة والعزيزة على القلب.

5- أودري (Audrey): هذا الإسم فرنسي الأصل ويعني النبيلة.

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