تعديل توقيت تدابير السير غداً في عيد الجيش

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغاً قالت فيه: “إلحاقاً لبلاغنا المتعلق باتخاذ تدابير سير لمناسبة الاحتفال بعيد الجيش اللبناني، الذي يصادف يوم غد 1/8/2017 في ثكنة شكري غانم – الفياضية، يعدل توقيت:

– منع مرور السيارات على طريق الشام الدولية، فيصبح اعتبارا من الساعة 8.00 بدلا من الساعة 5.00.

– منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية، فيصبح اعتبارا من الساعة 6.00 بدلا من الساعة 5.00.”

وعليه، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للإزدحام.

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