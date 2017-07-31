كيف ردت “الكتائب” على ما قاله الحريري!!

صدر مجلس الإعلام في حزب الكتائب بياناً ردّت فيه على ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بأن كل الفرقاء بمن فيهم الكتائب موافقون على الضرائب والسلسلة.

وأكد مجلس الاعلام أن نواب الحزب لم يوافقوا أو يصوتوا في اي مرحلة من المراحل على زيادة الضرائب التي أقرّها المجلس النيابي في جلسته التشريعية بتاريخ 18 و19 تموز 2017، بل صوّتوا ضدها.

ودعا مجلس الإعلام في الكتائب كل من يعنيه الأمر الى مراجعة محاضر جلسات المجلس النيابي المتعلّقة بهذا الموضوع “والتي تثبت بالدليل القاطع رفض الكتائب الحازم للضرائب العشوائية في كل مراحل المناقشات”.

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