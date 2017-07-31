بالفيديو…يمني اغتصب طفله وهكذا كان مصيره!!

31 يوليو, 2017 - 9:15 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو…يمني اغتصب طفله وهكذا كان مصيره!!

نفذت السلطات في اليمن اليوم الاثنين، حكم الإعدام بطريقة وحشية، بمغتصب وقاتل الطفلة رنا المطري، وسط جموع غفيرة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ،”فيديو” يظهر لحظة تنفيذ الإعدام بطريقة غريبة وسط هتافات الحضور.

وكانت جريمة اغتصاب وقتل رنا، وهي لم تتجاوز الـ3 من عمرها، أحدثت صدمة في اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام.

وتم القبض على الجاني وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا ،بعد أن قتل الطفلة رنا واغتصبها في صنعاء قبل يوم واحد من عيد الفطر، حيث اعترف بالجريمة وشرح تفاصيل ارتكابها.

المصدر: وكالات
31 يوليو, 2017

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