باقري: ايران لا تفرق بين حزب الله وحركة حماس

أوضح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد باقري أن إيران تتعرض منذ انتصار الثورة الإسلامية لهجمات الغطرسة من اسرائيل، مشيراً الى ان “الأعداء اليوم يهابون إيران ويخشون التعرض لها بأي سوء، كما أن الحكومات الوهمية تعيش حالة من التخبط والانحطاط”.

ونفى باقري أن تكون لإيران أطماع في أراضي دول أخرى، مؤكدا ان إيران تدعم الحركات التي تحارب اسرائيل على شواطئ المتوسط انطلاقا من مبادئها لنصرة المستضعفين، مشدداً على أن السلطات الإيرانية لا تميز بين هذه الحركات، لافتاً الى ان “إيران لا تفرق في دعمها بينحزب الله وحركة حماس وتساعدهما في مواجهة اسرائيل”.

وعبر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية عن اعتزاز بلاده “بحملها راية الشعب الفلسطيني وبدفاعها عن قضيته”، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني من أهل السنة وأن نفس المساعدات الإيرانية التي تقدم لـ”حزب الله” تمنح لحركة “حماس” أيضا.

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