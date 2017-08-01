كيف أنقذ الأمير نايف الشهيد عماد مغنية؟!

نشر الصحفي والكاتب السعودي مشاري الذایدي مقالا بصحیفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “الحج والسعودیة.. قطر وعماد مغنیة!”، شرح فيه كیف تتعامل السعودیة مع زوار البیت الحرام.

وأورد الكاتب معلومات، نقلا عن مسؤول سعودي، أن الأمیر نایف بن عبدالعزیز، ولي العھد الأسبق ووزیر الداخلیة،

رفض تسلیم رئیس الجھاز العسكري والأمني لحزب الله اللبناني، عماد مغنیة، للولایات المتحدة.

وأوضح الكاتب السعودي أن مغنیة وصل إلى السعودیة في العام 1995 ،على متن طائرة أقلعت من الخرطوم وھبطت بجدة، مبینا أن الطائرة كانت، فیما یبدو، متجھة إلى طھران.

وذكر الكاتب أن مغنیة كان “المطلوب رقم واحد في العالم للسلطات الأمریكیة وغیر الأمریكیة” آنذاك، لكن الأمیر نایف

كان “متشددا جدا” في عدم تسلیم القیادي في حزب الله، رغم علم السلطات السعودیة بھویة الرجل وأنھ غّیر اسمھ.

وذكر الذایدي أن المخابرات الأمریكیة التي علمت بالخبر، طلبت من السعودیة تسلیمھا مغنیة، لكنھا فوجئت برفض

السعودیة للأمر، مبینا في الوقت ذاتھ أن الریاض ماطلت في ھبوط طائرة خاصة على متنھا أعضاء من “إف بي آي”، على الأرض السعودیة لتسلم مغنیة.

وأضاف أن الذریعة السعودیة كانت سھلة وواضحة، وھي أن أي شخص یرید الزیارة الدینیة للحرمین بالمواسم الدینیة، لایمنع من ذلك، والمملكة ملتزمة بالأمر، وھي إلى جانب التزامھا بواجباتھا الدولیة الأمنیة، تراعي الخصوصیات السعودیة الاستثنائية.

أكد الكاتب أن واقعة عماد مغنیة اتخذھا خصوم السعودیة في الولایات المتحدة حجة للھجوم على الریاض، مستشھدا بالمقالة التي كتبھا مایكل بارون آنذاك، تحت عنوان “أعداؤنا السعودیون”.

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