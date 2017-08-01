محمد بن سلمان يعلن عن “مشروع ضخم” مفاجئ

ويرأس بن سلمان “مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة” في السعودية الذي سيضخ استثمارات أولية في المشروع.

ويتضمن المشروع تطوير منتجعات سياحية “استثنائية” على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

ويشمل المشروع تطوير مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

وينتهي العمل من المشروع في الربع الأخير من العام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل.