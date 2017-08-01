الخطط النهائية لمعركة طرد “داعش” إنتهت

أشار مصدر عسكري لصحيفة “الجمهورية” إلى أنّ “الغارة التي نفذتها طائرة عسكرية لبنانية من نوع سيسنا على أهداف لداعش حققت إصابات مباشرة، وأوقعت عدداً من القتلى في صفوف داعش”، مشددا على أنّ “استهداف داعش مستمرّ فهو لم يتوقّف في السنوات الماضية ولن يتوقّف الآن”.

ولفت المصدر الى أنّ “الخطط النهائية لمعركة طرد عناصر داعش إنتهت، والحشد العسكري اكتمل، امّا ساعة الصفر فتحددها القيادة وفق تقديراتها. وبالنسبة للغارة الجوية، فهي تؤكّد مدى جهوزية الجيش، وقدرته على استخدام كافة الأسلحة بما فيها سلاح الجوّ في المعركة المقبلة”.

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