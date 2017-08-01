هل تغير موعد اجتماع أستانا السادس؟

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارته لا تملك أي معلومات حول تغير موعد اجتماع أستانا السادس حول سوريا.

وقال جايناكوف للصحفيين، اليوم، “لا يمكنني تأكيد هذه المعلومات، لأنه ليس لدينا معلومات عن تغير وقت إجراء المحادثات بشأن سوريا”.

وأضاف “في حال وجود بعض التغييرات، فضلا عن حصولنا على اتفاق جميع المشاركين في العملية التفاوضية حول موعد المحادثات المقبلة، سوف نبلغكم عن ذلك في الوقت المناسب”.

وفي وقت سابق، أعلنت بعض وسائل الأعلام أن اجتماع أستانا السادس حول سوريا المقرر عقده في نهاية شهر آب / أغسطس، قد يعقد قبل 14 — 15 آب/ أغسطس.

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