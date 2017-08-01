هذا ما أعلن عنه المشنوق خلال الاحتفال بعيد الجيش..

تلا وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال الاحتفال بعيد الجيش في المدرسة الحربية مرسوم رقم 1144، ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن إلى رتبة ملازم، الرئيس بناء على الدستور واقلانون 17/1990، لا سيما المادة 71، بناء على النظام الداخلي للكلية الحربية ونتائج الامتحانات واقتراح وزير الداخلية يرسم ما يأتي: المادة الاولى يرقى الى رتبة ملازم في قوى الامن تلامذة ضباط دورة الشهيد صبحي العاقوري عددهم 49، المادة الثانية ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و زرير المال ووزير الداخلية في 31 تموز.

وترقية تلامذة ضباط في الأمن العام إلى رتبة ملازم: بناء على المرسوم الاشتراعي لتنظيم المدرية القانون 17، لا سيما المادة 71 وبناء على النظام الداخلي للكلية الحربية ونتائج الامتحانات واقتراح وزير الدلخلي: المادة الاولى يرقى لرتبة ملازم في الأمن العام كل من تلامذة ضباط دورة الشهبد صبحي العاقوري وعددهم 11تلميذضابط. المادة الثلنية ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالووزير الداخلية، بعبدا في 31 تموز 2017. مرسوم 1181، ترقية تلامذة ضباطأمن الدولة، الرئيس بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102، لا سيما المادة 7 المعدلة عام 1984، بناء على نظامالكلية الحربيةونتائج الامتحانات وعلى اقتراح رئيس الحكومة نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع: المادة الاولى يرقى لرتبة ملازم في المديرية علامة لأمن الدولة كل من تلامذة ضباط دورة الشهبد صبحي العاقوري وعددهم 5 تلامذة ضباط، المادة الثانية ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

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