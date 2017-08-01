فضل الله: معركة جرود عرسال كانت لهذه الأهداف

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “معركة جرود عرسال كانت لأهداف وطنية لبنانية بحتة، وأن حزب الله الذي يحقق الانتصارات في مواجهة التكفيريين في سوريا وفي كل مكان يتواجد فيه، لا يحتاج إلى معارك لينتصر فيها، ويحقق مكاسب سياسية في الداخل، بل على العكس تماماً، حيث أن حزب الله أهدى هذا النصر لكل اللبنانيين ولكل العرب ولكل الأمة المتأملة من هذا الواقع الذي تعيشه فيه”.

وفي تصريح له شدد فضل الله على أن حزب الله لا يمكن أن يستخدم هذه الانجازات والانتصارات والقوة لتحقيق مكاسب داخلية أو فئوية أو حزبية، فهو يحققها من أجل وطنه وشعبه، ومن أجل أن نبقى أحراراً وأعزاء، وهذا نقوله لخصومنا ولحلفائنا، مؤكداً أن “هذه المقاومة تبحث في كل مسيرتها وجهادها عن رضا الله عز وجل، وأن تعمل على تحقيق الأهداف العليا من دون أن يعني ذلك أنها لا تلتفت إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والانمائية”.

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