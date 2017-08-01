نفّذ أكثر من 100 عملية سرقة.. هكذا وقع بقبضة قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتعقب الرأس المدبر لعمليات سرقة السيارات والسطو على احد المصارف.

بتاريخ 28/7/2017 وفي محلة الجاموس ضمن منطقة الضاحية، قامت قوة خاصة من الشعبة المذكورة بتنفيذ عملية نوعية، تمكنت من خلالها من توقيف المدعو: س.ز (مواليد عام 1983، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 29 ملاحقة عدلية بجرائم : تشكيل عصابة مسلحة، سلب بقوة السلاح، سرقة ومخدرات. وكان ينتقل بين بيروت والبقاع بشكل امني ويرتدي بزة عسكرية في اثناء تنفيذه عمليات سرقة السيارات.

بالتحقيق معه، اعترف:

– بتنفيذه اكثر من 100 عملية سرقة لسيارات من انواع مختلفة :” كيا /سبورتج/، تويوتا /اف جي كروزر/، برادو وتاكوما”، من مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان، وبخاصة في انطلياس، الدكوانة والزلقا.

– بتنفيذه عملية السطو المسلح على بنك الاعتماد اللبناني في محلة المكلس بتاريخ 6/12/2016، والتي اوقف على اثرها جميع افراد عصابته في حينه باستثنائه.

– انه كان بصدد تنفيذ عملية سلب احد المواطنين في محلة الدورة، في خلال نقله مبلغ 150 الف دولار اميركي، وذلك في اليوم التالي من تاريخ توقيفه.

التحقيق جار باشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

