انخفاض محدود في الحرارة.. إليكم حالة الطقس غداً ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس يوم غد الاربعاء، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح من حين لآخر، ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا. اما الخميس فيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بين الحين والآخر. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة تكون فيها درجات الحرارة على الساحل ضمن معدلاتها لهذا الشهر (33 كحرارة قصوى ولغاية 25 كحرارة دنيا).

الطقس المتوقع في لبنان يوم غد الأربعاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح من حين لآخر، ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا. الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بين الحين والآخر.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 23 الى 28 درجة، في الارز من 18 الى 26 درجة وفي الداخل من 19 الى 38 درجة.

الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,48 ساعة غروب الشمس: 19,40

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