داعش يبدأ حملته “تجهيز غازي”!

تحت ذريعة ما أسماه تنظيم داعش “تجهيز غازي” يستعد التنظيم في دير الزور لفرض غرامات مالية على التجار والأهالي، ميسوري الحال، بعد أن فقد كافة مصادر تمويله.

وأفادت تنسيقيات المسلحين التي يرصدها الحدث نيوز، أن الجهاز الأمني في التنظيم “أعدّ قوائم خاصة بأسماء التجار، الذين سوف تفرض عليهم تلك الغرامة”.

وكان التنظيم أطلق حملة تبرعات منذ حوالي شهر تقريبًا باسم “من جهز غازيًا فقد غزا”، ولم تلق أي استجابة من أبناء المحافظة.

وأكد ناشطون أن عناصر من “مركز الدعوة” نشروا ملصقات للحملة على جدران المساجد والمطاعم وصالات الإنترنت والطرق الرئيسية، كما قاموا بتوزيع صناديق في التجمعات السكانية والمساجد وصالات الإنترنت من أجل الحملة، وفق ما ذكرت التنسيقيات.

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