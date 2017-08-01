تقسيم السعودية بدأ!

تزايد الجدل حول حقيقة مطالبة قطر بتدويل الحج، حيث اتهم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الشقيقة الخليجية قطر بمحاولة تسييس الحج والعمرة عبر مطالبتها بتدويل الإشراف على الحج والأماكن المقدسة، بينما نفت قطر تلك الاتهامات عبر وزير خارجيتها.

ونحن هنا لانريد أن نكذب السيد الجبير حين قال بأن قطر تحاول تسييس الحج والعمرة فهما مسيسان بالفعل وإلا لماذا حرم السوريون من الحج والعمرة وقبلهم الليبيون وحالياً القطريون!، إن السعودية تسخر كل إمكانياتها لصالح سياساتها الطائفية البغيضة في المنطقة.

وعلى مبدأ مافي دخان بلا نار يبدو أن قطر بالفعل طالبت بهذا الأمر “من تحت لتحت” وربما أتتها اوامر واضحة لمثل هذا الطلب وإلا كيف تجرأ أن تفكر به في ظل كل ماتعانيه من حصار كبير من جيرانها منذ أكثر من شهر.

وإذا ماصح هذا الأمر فإنه يعني شيئاً واحداً بداية تقسيم السعودية، ولطالما اكد المحللون والسياسيون أن تقسيم السعودية أمر قادم لا محالة.

المصدر: خاص الحدث نيوز

الكاتب: داليا السعدي

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