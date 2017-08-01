ما مدى جهوزية المعارضة السورية للمشاركة في “أستانا-6″؟

أكد مصدر في المعارضة السورية المسلحة استعداد ممثلين عنها للمشاركة في جولة سادسة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية.

وأوضح أحد أعضاء وفد المعارضة، الذي شارك في الجولة الماضية من المفاوضات، في حديث لوكالة “انترفاكس-كازاخستان” أن المعارضة لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في اجتماع أستانا السادس المقبل، معربا في الوقت ذاته عن الاستعداد لحضوره في حال الحصول على هذه الدعوة.

وكان مصدر دبلوماسي مطّلع أفاد في وقت سابق للوكالة بأن الجولة السادسة من مفاوضات أستانا قد تعقد في يومي 14، و15 أغسطس/آب الحالي، وليس في أواخر الشهر.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أنها لا تملك أي معلومات حول تغيير موعد مفاوضات أستانا بشأن سوريا.

وقال أنور جايناكوف المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازخستانية: “في حال وجود بعض التغييرات، فضلا عن حصولنا على اتفاق جميع المشاركين في العملية التفاوضية حول موعد المفاوضات المقبلة، سوف نبلغكم في الوقت المناسب”.

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