هذا ما كشفه اللواء إبراهيم عن المرحلة الثانية من مفاوضات عرسال

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن “المفاوضات مستمرة بشأن المرحلة الثانية لإخلاء جرود عرسال من المسلحين”، مشيرا إلى أن تواصل المفاوضات يشمل بعض المطالب بالإفراج عن موقوفين في السجون اللبنانية.

وستستكمل اليوم المرحلة التانية من الاتفاق بين “حزب الله” و”جبهة النصرة” الذي يشمل خروج مسلّحي النصرة وعائلاتهم الذين يقدر عددهم بنحو 9 آلاف شخص مقابل الإفراج عن أسرى حزب الله لديها.

وسيتم نقل العائلات لسوريا عبر باصات ستسلك الطريق من جرود عرسال باتجاه فليطة السورية عبر بعض الطرقات الوعرة، حيث عمد “حزب الله” إلى استصلاح بعضها لتسهيل عملية المرور، وستتجه الباصات من فليطة إلى طريق حمص الدولي وصولا إلى حلب.

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