ماذا فعل التحالف في ديرالزور؟

أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بأن 60 مدنيا قتلوا في غارات نفذها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ريف دير الزور الشرقي.

وأشارت الوكالة إلى أن غارات التحالف الدولي استهدفت مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف المحافظة.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر أهلية إلى أن غارات التحالف الدولي استهدفت مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى سقوط 60 قتيلا وعشرات الجرحى “جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع دمار كبير في المنازل”.

ويأتي ذلك بعد أن لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء غارة جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مستشفى عائشة في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية في مدينة الميادين السبت الماضي بأن ما لا يقل عن 10 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بقصف طيران التحالف الدولي ضد “داعش” على مدينة الميادين ومحيطها بريف دير الزور الشرقي، شرق سوريا.

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