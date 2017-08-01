“النصرة” تؤخر صفقة التبادل مع “حزب الله”

ذكرت قناة “LBCI” أن “هناك بعض التعقيدات بشأن بنود الاتفاق بين “حزب الله” و”هيئة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وهي تتعلق بمطالبة جبهة النصرة بالإفراج عن 20 موقوفا من سجن رومية.

وكانت أرجئت مغادرة الحافلات التي ستقل مسلحي “النصرة” والمدنيين لصباح غد بسبب إجراءات لوجستية واكتمال وصول الباصات لوادي حميد بالساعات القادمة، بحسب ما أفاد الإعلام الحربي.

وتتجمع 155 حافلة عند نقطة التجميع الاخيرة عند اول وادي حميد بعد حاجز الجيش اللبناني بعد دخول عدد من الحافلات ليلا، ومن المقدر ان يصل عدد الحافلات نحو 200 حافلة مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي.

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