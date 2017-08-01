فرنجيه في الديمان والسبب ؟!

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان رئيس تيار المردة النائب سليمانفرنجية، واكتفى فرنجية بالقول بعد اللقاء “أن الزيارة هي للترحيب بصاحب الغبطة في الشمال” واستبقاهم الراعي إلى مائدة الغداء.

وكان الراعي استقبل صباحا الوزير السابق سليم الصايغ. كما التقى وفدا من لجنة الثقافة والتراث والحوار بين الأديان في الرابطة المارونية ترافقهم رئيسة بلدية المغيري التي عرضت لغبطته مشروع ترميم وتأهيل المقر البطريركي في المدير جو الكنائس المجاورة وتحويلها الى منطقة سياحية وادراجها على الخريطة السياحية الدينية العالمية بمساعدة ودعم اللجنة.

ومن زوار الديمان سفير هنغاريا جيزا ميشاليي.

وكان الراعي استقبل مساء أمس، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس يرافقه المدير العام للطرق والمباني مطانيوس بولس وعضو اللجنة السياسية في “تيار المردة”شادي سعد، في حضور المطرانين سمير مظلوم وجوزيف نفاع، وتم عرض مواضيع انمائية للوزارة.

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