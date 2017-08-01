“بالخطأ”.. الكشف عن تصميم آيفون 8

بعد أشهر من التسريبات والتقارير بشأن آيفون 8، أصبح هناك تأكيد من شركة أبل نفسها (عن طريق الخطأ) عن الشكل الذي سيبدو عليه الهاتف الجديد.

وقد عثر أحد مطوري تطبيقات أبل ويدعى Guilherme Rambo داخل ترميز برنامج مخصص لمكبرات الصوت الخاصة بأبل HomePod على صورة تظهر الشكل الذي سيبدو عليه هاتف آيفون الجديد.

ويحتوي البرنامج على ترميز يضمن توافق آيفون 8 مع مكبرات الصوت الخارجية، رغم أن الجهاز لم يبصر النور بعد بشكل رسمي ولم يصدر عن أبل أي تعليق بشأنه.

وحسب الصورة التي نشرها المطور المذكور على حسابه في تويتر فإن آيفون 8 سيكون بدون الزر الرئيسي Home وبشاشة تشغل كامل المساحة الأمامية للهاتف.

ولم يتضح فيما إذا كانت أبل ستنقل مستشعر البصمة من الزر الرئيسي في الأمام إلى الجهة الخلفية، أو إلى شاشة الهاتف كما تذكر بعض التسريبات.

وكشف تسريبات سابقة بشأن آيفون 8 أنه سيعتمد طريقة جديدة للتعرف على المستخدم من خلال ماسح لمعالم الوجه وشبكية العين، من خلال الكاميرات الأمامية للهاتف.

وسيكون الجهاز الجديد معدا للشحن لاسلكيا، وسيكون أيضا مقاوما للماء، تماما مثل سابقه “آيفون 7″، وقد يبصر النور في سبتمبر المقبل.

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