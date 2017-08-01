ماذا قالت السفارة البريطانية عن الجيش اللبناني ؟

وزعت السفارة البريطانية تصريح نائب البعثة في السفارة بنجامين واستنيج، لمناسبة عيد الجيش، جاء فيه:

“لقد كانت المملكة المتحدة مؤيدا ثابتا للجيش اللبناني منذ سنوات عديدة، باعتباره عنصرا أساسيا في دولة قوية ذات سيادة. الجيش اللبناني يمكنه أن يفخر بأنه جيش قوي ومهني قادر على السيطرة على حدود لبنان وحماية لبنان من التهديدات التي يواجهها.

ان المملكة المتحدة على استعداد لمواصلة دعم الجيش اللبناني في إطار قراري مجلس الأمن 1701 و 1559 وعبر دعم الحكومة اللبنانية للجيش اللبناني باعتباره المدافع الوحيد عن لبنان”.

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