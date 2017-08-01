في عيد الجيش…هادي حبيش عايد وعاهد!

عايد النائب هادي حبيش الجيش اللبنانيّ، قائلًا: “نعايد جيشنا ونعاهده على الوفاء في الدفاع عن حقوقه كما يفي هو بضمان أمننا في الجرود وعلى الحدود”.

وأضاف: “نستذكر في مثل هذا اليوم، الأوّل من آب، إنجازات الجيش اللبنانيّ والأجهزة الأمنيّة التي تعمل بشكل دؤوب وبحرفيّة كاملة فهي إذ تقف في خندق واحد لمطاردة الإرهاب ومكافحته”. واستذكر حبيش أيضًا شهداء الجيش الأبرار الذين قدموا دمهم فداءً للوطن وعربون حبّ له،مشيرًا إلى أنّ العيد ناقص، “فمصير أسرى الجيش اللبنانيّ المخطوفين ما زال غامضًا منذ ٢٠١٤”.

وختم بالقول: “نأمل من المعنيّين أن يكرّسوا كلّ الجهود لضمان تأمين حقوق العسكريّين الذين يمثلون نموذجًا للوحدة الوطنية”. ومن جهة أخرى، دعا حبيش جميع اللبنانيّين إلى الالفاف حول الجيش الذي يتأهّب لدحر الإرهابيّين في جرود القاع ورأس بعلبك.

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