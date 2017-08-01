العميد دهقان : ايران حققت اهدافها من خلال اطلاق صاروخ ’’سيمرغ’’ الحامل للقمر الاصطناعي

1 أغسطس, 2017 - 4:26 مساءً
1 أغسطس, 2017
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